Лучше в путешествие? Честная история организации свадьбы за 1 млн рублей

«Распишитесь в ЗАГСе, а деньги отложите на путешествие» — пожалуй, самый частый совет, который слышат молодожёны, решившие сыграть свадьбу. На деньги, потраченные на свое торжество, корреспондент krsk.aif.ru Екатерина Литвинова и ее муж Юрий могли бы раз пять отдохнуть где-нибудь за рубежом, но тем не менее не пожалели ни об одном потраченном рубле.
Сколько стоит сыграть свадьбу сегодня и почему провалились попытки сэкономить — рассказываем на личном опыте в нашем материале.
Стоит ли пользоваться услугами организатора.
Мы вместе четыре года, и пожениться хотели еще года два назад, но ждали момента, когда будем твердо стоять на ногах и сможем накопить на свадьбу без помощи родителей. Предложение я получила в июне 2023 года — жених привез мне кольцо с самородком из Магадана. Спустя две недели встретились со свадебным организатором: обсудили концепцию, варианты площадок, примерный бюджет обозначили в районе 800−900 тыс. рублей.
Услуги организатора стоили нам 70 тыс. рублей. Да, может показаться дорого, но это человек с проверенной базой контактов, который будет с тобой рядом целый год: на примерке платья, на каждой встрече с подрядчиками, и даже тогда, когда разнервничавшаяся невеста будет записывать голосовые сообщения со своими переживаниями о том, что жениху вообще не важна свадьба (да, эмоции и стресс иногда будут брать верх над всем рациональным). Взгляд человека со стороны вполне может отрезвить. В день самого торжества организатор сделает так, что ты даже не узнаешь о каких-либо заминках.
К концу июля мы уже забронировали основных подрядчиков: площадку, видеографа и фотографа. Это, кстати, один из лайфхаков, помогающих сэкономить — договариваться с исполнителями на следующий сезон во время текущего, то есть до повышения цен. Например, нам видеограф обошелся в 90 тыс. рублей, а в этом году его услуги стоят уже 110 тыс. рублей за тот же пакет.
Свадебные расходы.
Наша свадьба проходила в Стрелковом комплексе в 20 минутах езды от Красноярска. Мы выбрали природную локацию — площадку окружали потрясающие поля с зеленой свежей травой, а на небе не было ни облачка. «Как из фильмов!» — говорили наши гости. Декор тоже был выполнен в натуральных тонах: зелёные и шоколадные ткани, коряжки, мох.
По меркам организаторов, торжество было камерным. И действительно, мы приглашали только семью и самых близких друзей — всего 38 гостей.
Стоимость самого банкета и программы составила 990 тыс. рублей. Из них:
декор — 180 тыс. рублей;
банкет — 290 тыс. рублей;
ведущий (с проведением церемонии и диджеем) — 140 тыс. рублей;
видеограф (10 часов) — 90 тыс. рублей;
фотограф (10 часов) — 66 тыс. рублей;
свадебный организатор — 70 тыс. рублей;
оборудование — 41 тыс. рублей;
кондитер — 25 тыс. рублей;
хореограф — 15 тыс. рублей;
трансфер для гостей — 14 тыс. рублей;
стилист (без пробного образа до свадьбы) — 11 тыс. рублей;
совместное утро жениха и невесты — 5 тыс. рублей;
дополнительные расходы — 35 тыс. рублей.
Еще 200 тыс. рублей дополнительно мы потратили на себя: образы жениха и невесты — 120 тыс. рублей (платье, костюм, подгонка, аксессуары, обувь); обручальные кольца — 80 тыс. рублей.
Как провалились попытки сэкономить на свадьбе.
Конечно, изначально мы пытались урезать расходы, но когда поняли, что не получается — бросили это дело. К тому же организатор сразу подбирала варианты под наш бюджет, а нам оставалось лишь одобрить кандидатуры. Хотя родственники не раз ругали: «Выбираете самое дорогое, лучше поищите ведущего на сайте с объявлениями!» Они забывали о том, что качество дешевого подрядчика с большой долей вероятности соответствует его цене.
Нам не хотелось никаких пошлостей, глупых конкурсов и испорченной атмосферы. К счастью, все специалисты оправдали наши ожидания. А после родственники, которые советовали не тратиться на торжество, говорили, что раньше никогда не бывали на таких красивых свадьбах. Победить скепсис — это приятно.
Но от чего-то мы все же отказались:
Салонная фата. Она стоила 18 тыс. рублей. В итоге мне сшили фату на заказ по моим меркам за 11,5 тыс. рублей.
Церемониймейстер. Услуги человека, который расскажет гостям вашу историю любви, обошлись бы в 30 тыс. рублей. Мы доверили это ведущему, добавив 20 тыс. рублей к его изначальному ценнику и тем самым сэкономили 10 тыс. рублей.
Сайт с приглашениями. Эта услуга у специалистов стоила от 6 до 9 тыс. рублей. Я сверстала сайт сама на специальном конструкторе, на это ушла где-то неделя.
Спецэффекты на первый танец (дым, холодный фейерверк и т.д.). За две минуты не хотелось отдавать 8 тыс. рублей, тем более площадка и так обеспечивала красивые виды на фоне.
Красная рыба на горячее. Девять порций стоили немыслимые 52 тыс. рублей. Замена этой позиции на мясные миксы и морепродукты сэкономила порядка 9 тыс. рублей.
Обилие алкоголя. Мы хотели устроить безалкогольную свадьбу, поскольку, как настоящие зумеры, не видим смысла в пьяных праздниках. С этим не согласились старшие родственники, заявив, что принесут спиртное с собой. В итоге решили купить легкие напитки (шампанское, белое вино) и пару бутылок коньяка для старшего поколения. Это обошлось нам всего в 25 тыс. рублей.
Экономия на таких небольших расходах позволила сохранить порядка 60 тыс. рублей. Также мы отказались от «фишек», на которых принято зарабатывать на свадьбе: выкупа невесты, сборов на ребенка, продажи первого куска торта. Нам хотелось, чтобы гости отдыхали, так что все запланированные на конкурсы деньги мы просто порекомендовали положить в конверт. Из традиций оставили каравай и семейный очаг.
Один день брака за 55 рублей.
Оправданы ли свадебные траты? В нашем случае — да, да и еще раз да. У нас (спасибо родителям) есть хоть не новая, но вполне боевая машина и однушка, поэтому нам не нужно прямо сейчас думать о крыше над головой. Плюс ко всему, чтобы копить на свадьбу, я сменила работу. Мой доход вырос в полтора раза, и новое место в профессиональном плане удовлетворяет меня в разы больше. Еще похудела на 17 кг и улучшила качество тела, об этом рассказывала в другой статье. Преимущество больших планов в том, что приходится расти, чтобы их реализовывать.
Теперь к сентиментальной стороне вопроса. Свадьба — это точно один из самых счастливых дней в моей жизни и уникальный опыт. Если бы мы отказались от торжества, папа не вывел бы меня под руку на церемонию, мы с мужем не сказали бы клятвы, не пели бы песню Мумий Тролля «Фантастика» перед тортом, глядя друг другу в глаза и не узнали бы, как зажигательно может плясать наш дядя Сережа.
Эти деньги ты отдаешь не за один день, а за целый год приятной подготовки и последующие воспоминания. Например, наши гости сделали для нас календарь событий: в конкретную дату нужно открыть бумажку и выполнить задание или прочесть пожелание. Это продлевает послевкусие от праздника еще на год. А еще одна из гостей подарила нам садовую розу, которую мы высадили на даче.
Возвращаясь к практической стороне: наши близкие очень постарались, и торжество окупилось, хотя мы такой цели не ставили. А вообще, если мы проживем вместе лет 60, то один день нашего брака обойдется примерно в 55 рублей. Согласитесь, не так уж и много. Напомним, ранее мы собрали в одном материале все о заключении брака в 2026 году и тосты на свадьбу.