Честная история организации свадьбы за 1 млн рублей

Услуги организатора стоили нам 70 тыс. рублей. Да, может показаться дорого, но это человек с проверенной базой контактов, который будет с тобой рядом целый год: на примерке платья, на каждой встрече с подрядчиками, и даже тогда, когда разнервничавшаяся невеста будет записывать голосовые сообщения со своими переживаниями о том, что жениху вообще не важна свадьба (да, эмоции и стресс иногда будут брать верх над всем рациональным). Взгляд человека со стороны вполне может отрезвить. В день самого торжества организатор сделает так, что ты даже не узнаешь о каких-либо заминках.