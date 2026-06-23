Эль-Ниньо может дать шанс отечественным аграриям

— Мы ожидаем, что юг (ЮФО и СКФО) вернет себе роль основного экспортера. В прошлом году его доля во внешних отгрузках составила 60 процентов, тогда как обычно бывает 75 — 80. В прошлом году от двух федеральных округов поступил 31 миллион тонн зерна, сегодня ожидаем 38 миллионов, — добавил Рылько. — Но из-за влажности и прохлады урожай будет поздний. В Краснодаре еще не было обычного тепла. Ориентировочно с пятого июля начнется уборочная в Ростовской области, а также на юге и в центре Волгоградской области. Может сложиться так, что на рынок одномоментно хлынет 50 миллионов тонн зерна и полтора миллиона тонн ячменя. Будет большая нагрузка на транспортную сеть. Все видят проблемы с ГСМ, поэтому следует ожидать роста логистических издержек.