Эль-Ниньо может дать шанс отечественным аграриям

В южных регионах в этом году ожидается хороший урожай злаков. Но мало его вырастить и собрать, нужно еще сбыть. Эксперты помогли разобраться в ситуации на рынке зерна, обратив внимание на неожиданные факторы.
Сегодня на мировом рынке зерна баланс сил между продавцами меняется. Уже столкнулись с неурожаем США, ожидается плохой урожай в Австралии и в ряде других зерновых стран. Значит, их экспортный потенциал на время падает. Но зато в других макрорегионах прибудет. Например, рекордные сборы зерновых ожидаются в Турции. К сожалению для российских аграриев, с хлебом будет Северная Африка — крупнейший импортер нашего зерна.
Что касается цен, то сначала за тонну пшеницы, проходящей через новороссийский порт, давали 225 долларов, потом она подорожала на десять, а затем наметилась тенденция к снижению.
— По фуражному ячменю ситуация хуже. Раньше он продавался дороже, чем пшеница четвертого класса. Начало сезона омрачается падением цены до 211 долларов за тонну, за неделю она рухнула на десять долларов, — отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Расширились в мире площади масличных культур, и Россия не осталась в стороне от этой тенденции. В ряде ключевых стран рынка (США, Малайзия) посевы увеличили по программе использования биотоплива: соевое масло используется в качестве компонента для горючего. Пока цены на масличные держатся на прежнем уровне.
Что же происходит в нашей стране? По словам Дмитрия Рылько, хотя посевы озимой пшеницы увеличились, за счет сокращения яровых культур общая ее площадь будет на 1,1 — 1,3 миллиона гектаров меньше, чем прошлым летом. Ячмень и кукуруза остаются на прежнем уровне, некоторое сокращение видим по зернобобовым. А вот подсолнечник и рапс получили в этом сезоне рекордное пространство — 12 и четыре миллиона гектаров соответственно. Их посевы на юге находятся в хорошем состоянии. Россия станет мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, но предсказать уровень цен эксперты не берутся.
На помощь отечественным аграриям может прийти Эль-Ниньо (в переводе с испанского «мальчик» или «малыш»). Это климатическое явление, при котором поверхность воды в центральной и восточной частях экваториальной части Тихого океана аномально сильно прогревается. Самое сильное Эль-Ниньо, зафиксированное в 1877 — 1878 годах, привело к глобальному голоду, унесшему жизни более 50 миллионов человек в Индии, Китае, Бразилии и других странах. Сформировавшееся в начале этого лета Эль-Ниньо, по прогнозу ряда ученых, может стать самым сильным в истории. Аномальная температура воды приведет к рекордной жаре в одних странах (Юго-Восточная Азия и Австралия) и наводнениях в других (США и тихоокеанское побережье Южной Америки). Бразилия, Аргентина, Австралия и Индия с большой вероятностью столкнутся с засухой.
Сейчас очень низкие цены на горох и нут. Поэтому российским производителям стоит следить за новостями из Индии: в случае неурожая она станет очень прибыльным рынком для этой продукции. Впрочем, есть расклад, при котором «мальчик» (или, судя по его поведению, «пацан») может доставить хлопот и нашей стране.
В прошлом году засуха сильно испортила жизнь донским и кубанским фермерам. Сейчас прогнозы намного лучше. Очень хорошие результаты ожидают в Волгоградской области и Краснодарском крае. Есть свои сложности: из-за частых дождей пшеница болеет, на значительных площадях полег овес.
— Мы ожидаем, что юг (ЮФО и СКФО) вернет себе роль основного экспортера. В прошлом году его доля во внешних отгрузках составила 60 процентов, тогда как обычно бывает 75 — 80. В прошлом году от двух федеральных округов поступил 31 миллион тонн зерна, сегодня ожидаем 38 миллионов, — добавил Рылько. — Но из-за влажности и прохлады урожай будет поздний. В Краснодаре еще не было обычного тепла. Ориентировочно с пятого июля начнется уборочная в Ростовской области, а также на юге и в центре Волгоградской области. Может сложиться так, что на рынок одномоментно хлынет 50 миллионов тонн зерна и полтора миллиона тонн ячменя. Будет большая нагрузка на транспортную сеть. Все видят проблемы с ГСМ, поэтому следует ожидать роста логистических издержек.
Посевная площадь в Волгоградской области составляет 3,383 миллиона гектаров. В пяти районах зафиксировано переувлажнение почвы. Когда вода заполняет все поры в почве, корневая система растений перестает получать кислород, что запускает цепочку негативных процессов. Блокируется усвоение азота, калия и фосфора. Проблема решается внесением гербицидов и подкормкой. Впрочем, минеральные удобрения в любом случае широко применяются. Этой весной в регионе их внесли на площади более 1,3 миллиона гектаров. Крестьяне купили их на девять процентов больше, чем в прошлом году. Недостатка в удобрениях не было, потому что правительство запретило их экспорт.
— Сейчас уделяем особое внимание наличию горюче-смазочных материалов, прежде всего дизельного топлива. На складах хозяйств находится 46 тысяч тонн. Мы совместно с поставщиками продолжим мониторить цены, отгрузку и наличие топлива. Если возникнет напряженность, будем оперативно прорабатывать ситуацию, — пообещал председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области.
Местная агропродукция в основном идет в Азию и в ближнее зарубежье. Также хорошие экспортные перспективы у производителей растительного масла (только не подсолнечного, а горчичного).
— Пшеница стоит хорошая, влаги достаточно. Если никаких катаклизмов не случится, получим достойный урожай. Что касается цены, то за нее особо не боюсь. Крупных игроков на рынке мало, мы сами выходим на экспорт — будем отгружать через Черное море, — рассказал «РГ» коммерческий директор торгового дома Александр Чеботарев.