Депутаты гордумы одобрили кандидатуру бывшего вице-мэра на пост председателя КСП

Напомним, Алексей Синев с февраля 2025 года до марта 2026 года занимал пост замглавы Перми. Он курировал имущественные и земельные вопросы. До работы в администрации города господин Синев занимал пост замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь».