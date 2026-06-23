182 семей в Нижегородской области получили выплаты по приёмным детям

Размер выплаты на ребёнка до 8 лет составляет около 28,45 тыс. рублей, а при усыновлении ребёнка‑инвалида, ребёнка старше 8 лет или братьев и сестёр — более 217,38 тыс. рублей. Пособие назначается на каждого ребёнка. Подать заявление можно через клиентскую службу, МФЦ, портал Госуслуг или по почте, направив нотариально заверенную копию решения суда.