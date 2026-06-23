182 семей в Нижегородской области получили выплаты по приёмным детям

182 семьи в Нижегородской области в 2026 году приняли на воспитание детей и получили единовременные выплаты. Об этом сообщили в пресс‑службе регионального отделения Соцфонда. Пособие предоставляется усыновителям, опекунам, попечителям и приёмным родителям, если они являются гражданами России и постоянно проживают в стране.
Размер выплаты на ребёнка до 8 лет составляет около 28,45 тыс. рублей, а при усыновлении ребёнка‑инвалида, ребёнка старше 8 лет или братьев и сестёр — более 217,38 тыс. рублей. Пособие назначается на каждого ребёнка. Подать заявление можно через клиентскую службу, МФЦ, портал Госуслуг или по почте, направив нотариально заверенную копию решения суда.
Заявление необходимо подать в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения суда или оформления опеки. Решение о назначении принимается в течение пяти рабочих дней; при недостоверных данных или отсутствии документов возможен отказ.
Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили об изменениях в сфере финансов с 1 июля.