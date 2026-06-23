Спасатель Тырцев назвал самую поразительную находку

— Это неординарный случай, но подобные ситуации на Столбах уже были. Несколько лет назад тоже пропал человек, который хорошо знал это место. Его искали около недели и нашли. В случае с Виктором Потаёнковым были обследованы практически все участки национального парка, туристические зоны и даже участки дальше рекреационной зоны. К сожалению, пока его не нашли. Здесь не всё понятно, и нельзя исключать, что его может не быть на этой территории.