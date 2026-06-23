Заместительную почечную терапию начали проводить в Нижнем Новгороде

В нижегородском гериатрическом центре на базе городской клинической больницы № 3 начали проводить заместительную почечную терапию. Для применения методики было закуплено спецоборудование, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Технологию уже задействовали для лечения пациентки, которая поступила в отделение в крайне тяжелом состоянии. У женщины диагностировали выраженную декомпенсацию сахарного диабета, метаболический ацидоз, острую почечную недостаточность и тяжёлые электролитные нарушения.
По словам медиков, нарушенная работа почек приводит к тому, что организм не справляется с выведением продуктов обмена. Также нарушается водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, негативно влияющий на несколько важных систем.
Внедрение в работу больницы заместительной почечной терапии расширяет возможности оказания медпомощи пациентам. Такая методика является современной и соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Методика не только повышает уровень интенсивной терапии в учреждении, но и открывает дополнительные возможности для спасения жизней нижегородцев», — сказала главврач ГКБ № 3 Нижнего Новгорода Дина Шакурова.
Запуск терапии позволит повысить выживаемость больных с острой почечной недостаточностью и сопутствующими осложнениями.
Напомним, что нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.
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