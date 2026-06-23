В Воронеже отменили лыжероллерный фестиваль из-за трагедии 22 июня

— Уверен, что это решение поймут и многочисленные любители спорта, и профессиональные спортсмены, и высокие гости. К сожалению, сегодня мы не можем позволить себе такой праздник. Все наработки для него сохраним и обязательно проведем лыжероллерный фестиваль, как только позволит оперативная обстановка.