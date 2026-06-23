«The Beatles — это вселенная»: как в Калининграде отметят день Пола Маккартни и всей ливерпульской четвёрки

Суббота, 27 июня, станет большим праздником для поклонников творчества The Beatles. Фанаты ливерпульской четвёрки соберутся в библиотеке имени Снегова, где пройдёт большой сборный концерт. О планах «Клопс» рассказал организатор мероприятия Валентин Киреев.
Группа, изменившая мир.
"Музыка The Beatles — основа всей современной поп- и рок-музыки, она уже давно стала классикой, — подчеркнул Киреев. — Когда The Beatles писали свою музыку, они вдохновлялись Бахом, Моцартом, народной музыкой и, конечно, рок-н-роллом.
У них не было своего стиля, потому что они не стояли на месте, изобретая свой стиль".
Валентин Киреев напомнил, что многие серьёзные музыканты, в том числе в России — битломаны. Например, творчеством ливерпульской четвёрки с юности увлекается дирижёр Юрий Башмет.
"Битломан — это не значит, что ты поклонник только The Beatles, то есть Пола Маккартни, Джона Леннона, Ринго Старра и Джорджа Харрисона, — заметил Киреев.
The Beatles — это вселенная.
Слушая их музыку, увлекаешься музыкой вообще: и популярной, и классической".
Битломанский джем.
Всемирный день The Beatles отмечают 25 июня, через неделю после дня рождения одного из участников группы — Пола Маккартни. 18 июня «битлу» исполнилось 84 года.
В Калининграде в честь сдвоенного праздника устроят музыкальный джем — вечер-импровизацию с участием нескольких артистов. Организаторы подчёркивают: формально это концерт, но по сути — продолжение многолетней традиции битломанских встреч, которые проходят на разных площадках в течение года.
В этот раз к концерту присоединятся новые артисты, которые прежде в джемах не участвовали и были знакомы слушателям «совершенно по другим сценам и другой музыке».
В числе гостей:
вокалист Дмитрий Любавин; группа Filswinter, представляющая альтернативный рок; организатор Клуба имени Джона Леннона и его почётный председатель Алексей Васильев; солисты Калининградской областной филармонии Ксения Азарнина и Александр Иванников; выпускница Уральской государственной консерватории Динара Сарсекеева.
«В джемах звучит не только битловская и околобитловская музыка, но иногда и музыка наших гостей. А также гостей потчуем чаем с джемом», — отмечает организатор.
Всемирный день The Beatles отмечают именно 25 июня, поскольку в этот день в 1967 году группа исполнила песню All You Need Is Love в программе BBC, которая транслировалась для международной аудитории. Выступление посмотрели около 400 млн зрителей, и оно, как считается, определило контркультуру 1960-х. Праздник существует с 2009 года.
«Клопс» рассказывал про места и события в Калининграде, где можно прикоснуться к культуре The Beatles.