«The Beatles — это вселенная»: как в Калининграде отметят день Пола Маккартни и всей ливерпульской четвёрки

Всемирный день The Beatles отмечают именно 25 июня, поскольку в этот день в 1967 году группа исполнила песню All You Need Is Love в программе BBC, которая транслировалась для международной аудитории. Выступление посмотрели около 400 млн зрителей, и оно, как считается, определило контркультуру 1960-х. Праздник существует с 2009 года.