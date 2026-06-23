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Главу департамента экономики Ростова задержали по подозрению в хищении средств

Ростовского чиновника заподозрили в причастнности к хищению 60 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Директор департамента экономики Ростова-на-Дону задержан по подозрению в причастности к хищению и растрате бюджетных средств на 60 млн рублей. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «КП-Северный Кавказ».

Официально задержание не комментировали. Детали неизвестны.

Напомним, ранее чиновник работал в администрации Ставрополя и в аппарате правительства края, в том числе был первым помощником губернатора, заместителем главы Грачевского района и заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского края.

С 2022 по 2025 год занимал пост министра экономического развития Ставропольского края, а в декабре 2025 года возглавил департамент экономики Ростова-на-Дону.

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