Российский омбудсмен назвала число удерживаемых на Украине курян

Вторжение ВСУ на территорию Курской области началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. По словам Хинштейна, за это время погибли 507 мирных жителей.