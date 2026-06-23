Доброволец СВО: главным талисманом для меня стала вера семьи в мои силы и возможности

Новая группа добровольцев отправилась на подготовку перед службой в войсках беспилотных систем. Ежедневно в Нижегородской области добровольцы со всей страны заключают контракты с Минобороны РФ для того, чтобы стать частью передового рода войск и внести свой вклад в приближение победы.
Уроженец Калининграда с позывным «Ястреб» до контракта работал в сфере общепита. С подросткового возраста его привлекала военная служба, вместе с друзьями ездил на сборы, которые включали комплексные учения по отработке действий в полевых условиях и тактической медицине.
«Вижу себя больше на военном поприще. Считаю, что прошел хорошую подготовку у себя в регионе и сейчас решил отправиться в зону СВО, чтобы помочь нашим парням, которые работают на передовой. Также через специальное приложение обучался правильно управлять беспилотниками, наносить удары с разных дистанций. Главным талисманом для меня стала вера семьи в мои силы и возможности. Победа будет за нами, потому что мы работаем слажено. И вместе мы движемся к общей цели — чтобы люди жили спокойно и над головами наших родных было мирное небо», — сказал будущий дроновод.
Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. После заключения контракта новобранцы проходят обязательное обучение в учебных центрах, где осваивают управление дронами и другие необходимые навыки.
Доброволец из Омска с позывным «Хореограф» до контракта руководил творческим коллективом. Он уверен, что в любом деле мастерство приходит через упорство в обучении, и в рядах Вооруженных Сил РФ даже из новичков делают настоящих профессионалов, в том числе и в беспилотной авиации.
«Хочется помочь нашим парням, которые воюют на передовой. Уверен, что у меня получится внести свой вклад. Осмысленно подошел к выбору подразделения для службы и решил, что буду полезен в войсках беспилотных систем. Победа будет за нами!» — подчеркнул доброволец.
Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия — один год.
С 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тысяч рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тысяч рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.
Напомним, также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем, регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.
Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800 10 17 017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.