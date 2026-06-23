Доброволец СВО: главным талисманом для меня стала вера семьи в мои силы и возможности

«Вижу себя больше на военном поприще. Считаю, что прошел хорошую подготовку у себя в регионе и сейчас решил отправиться в зону СВО, чтобы помочь нашим парням, которые работают на передовой. Также через специальное приложение обучался правильно управлять беспилотниками, наносить удары с разных дистанций. Главным талисманом для меня стала вера семьи в мои силы и возможности. Победа будет за нами, потому что мы работаем слажено. И вместе мы движемся к общей цели — чтобы люди жили спокойно и над головами наших родных было мирное небо», — сказал будущий дроновод.