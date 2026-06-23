В Нижнем Новгороде создали автомобиль с дублирующим ручным управлением

Этим автомобилем могут пользоваться как люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и обычные водители. На откидном подлокотнике водительского сиденья установлен специальный джойстик, который отвечает за подачу топлива и активацию тормозной системы. Машина оснащена шестиступенчатой роботизированной коробкой с автоматическим переключением передач. Кроме того, водителю не придется нажимать на педали.