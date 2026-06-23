В Нижнем Новгороде создали автомобиль с дублирующим ручным управлением

Легкий коммерческий автомобиль (LCV) с дублирующим ручным управлением впервые спроектировали на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде. Работа велась при поддержке национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Этим автомобилем могут пользоваться как люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и обычные водители. На откидном подлокотнике водительского сиденья установлен специальный джойстик, который отвечает за подачу топлива и активацию тормозной системы. Машина оснащена шестиступенчатой роботизированной коробкой с автоматическим переключением передач. Кроме того, водителю не придется нажимать на педали.
«Нам было очень важно сделать продукт, который позволит людям с ограничениями по здоровью расширить свои возможности в профессиональной сфере. Машина, созданная при участии молодых лидеров компании, открывает для ветеранов путь к полноценной, активной жизни», — подчеркнул президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.