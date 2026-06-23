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В Перми объявили выборы в городскую думу

Депутаты на местах дают старт осенней выборной кампании.

Выборы в городскую думу объявили в Перми, сообщает телеграм-канал «На местах».

В Пермском крае начинается подготовка к осенним выборам. В ближайшие дни муниципальные депутаты утвердят даты голосования в местные представительные органы.

Первыми решение приняли депутаты Пермской городской Думы — выборы назначены на единый день голосования 20 сентября. Кроме Перми, выборы в местные думы пройдут в Большесосновском, Кунгурском и Соликамском округах. Даты рассмотрят 24, 25 и 29 июня соответственно.

Напомним, Выборы в Законодательное собрание Прикамья также назначены на 20 сентября. Голосование будет трёхдневным и продлится с 18 по 20 сентября включительно.