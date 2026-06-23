В Перми объявили выборы в городскую думу

Первыми решение приняли депутаты Пермской городской Думы — выборы назначены на единый день голосования 20 сентября. Кроме Перми, выборы в местные думы пройдут в Большесосновском, Кунгурском и Соликамском округах. Даты рассмотрят 24, 25 и 29 июня соответственно.