В Хабаровске дали старт реализации проекта стройплощадки

Площадь застройки «Хабаровск Сити» составит около 1,5 млн кв. м: почти 900 тыс. кв. м отведено под жильё, 400 тыс. кв. м — под деловую и коммерческую застройку, 110 тыс. кв. м — под социальную инфраструктуру. В числе социальных объектов — три школы по 1 100 мест каждая, четыре детских сада на 1 480 мест в сумме и поликлиника в районе РЭБ флота на 350 посещений в смену, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края.