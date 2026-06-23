Два школьника и малыш пострадали в ДТП в Волгоградской области

Три ребенка пострадали накануне в дорожно-транспортных происшествиях в Волгоградской области, сообщают в региональном полицейском главке. Аварии произошли с разницей в два часа.
В 16:05 в Камышине 31-летний водитель Renault Fluence у дома на улице Ленина, 22, сбил 10-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу со светофором.
В 18:15 в Волжском 40-летний владелец Renault Logan, двигаясь по двору дома на проспекте Ленина, 120, переехал 3-летнего малыша.
В 19:30 в Урюпинске неустановленный пока водитель мопеда не разминулся с 7-летним велосипедистом у дома на улице Гражданской, 87. Сбив ребенка, он скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.
Все трое пострадавших были доставлены в медучреждения, их здоровье восстанавливают медики.
Ранее о ДТП на Третьей продольной в Волгограде рассказали читатели vlg.aif.ru.