Лучшим агрономом Красноярского края стал житель Рыбинского округа

В Красноярском крае победителем регионального этапа профессионального конкурса стал агроном сельхозпредприятия из Новой Солянки Рыбинского округа Виталий Соколов. В июле ему предстоит защищать честь края на всероссийском уровне. Краевые состязания агрономов проходили в Уярском сельскохозяйственном техникуме. Конкурс включал в себя теоретическую часть из 25 вопросов и практическую, в которой необходимо было определить качество зерна, исследовать посевы, образцы колосьев и победить вредителей. Организован конкурс в рамках нацпроекта «Кадры» агентством труда и занятости населения Красноярского края. Заместитель руководителя ведомства Сергей Селюнин отметил, что современный агроном — специалист с комплексным мышлением: он широко использует цифровые инструменты, обязан учитывать особенности земледелия в резко континентальном климате и постоянно развиваться. В июле победитель регионального этапа представит Красноярский край на всероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии» в Республике Мордовия.