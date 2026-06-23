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Модернизация производства обошлась «Тагмету» в 1,3 млрд рублей

Завод по производству труб «Тагмет» (Таганрог) в 2025 году вложил в модернизацию оборудования своих электросталеплавильного и трубопрокатного цехов 1,3 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Источник: Коммерсантъ

Завод по производству труб «Тагмет» (Таганрог) в 2025 году вложил в модернизацию оборудования своих электросталеплавильного и трубопрокатного цехов 1,3 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По данным компании, основное направление модернизации заключалось не в наращивании объемов, а в удовлетворении возросших требований к продукции. Внимание уделялось улучшению характеристик и свойств изделий, чтобы они могли функционировать в климатических условиях Крайнего Севера.

В электросталеплавильном цехе увеличили мощности для производства марок стали, требующих замедленного охлаждения. Внедрена новая система автоматизации, упрощающая выбор поставщика, повышающая эффективность контроля материалов и отказавшаяся от бумажных документов.

В трубопрокатном цехе внедрили новые покрытия, улучшив защиту трубопроводов. Новое оборудование увеличило выпуск износостойких муфт на 35%, обеспечивая герметичность и прочность стыков.