Модернизация производства обошлась «Тагмету» в 1,3 млрд рублей

Завод по производству труб «Тагмет» (Таганрог) в 2025 году вложил в модернизацию оборудования своих электросталеплавильного и трубопрокатного цехов 1,3 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу предприятия.