Еще один конфискованный у Перизат Кайрат Mercedes выставили на торги в Астане

Новый лот на портале электронных торгов: Mercedes-Benz EQE 500 4 matic
На портале электронных торгов выставлен новый лот — автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 matic с госномером 111 KPK 01, выпущенный в 2023 году.
История и контекст
В декабре 2024 года, когда была задержана Перизат Кайрат, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило об аресте ее элитной недвижимости, автомобилей и ювелирных изделий. На видео, опубликованном ведомством, были показаны автомобили с VIP-госномерами, изъятые у Перизат Кайрат. Среди них был и Mercedes-Benz EQE 500 4 matic с госномером 111 KPK 01.
Состояние автомобиля
Согласно информации на портале, у автомобиля имеются следующие повреждения по кузову:
Левая дверь.
Левое зеркало заднего вида.
Стекло левой водительской двери.
Левое крыло.
Бампер по левой стороне.
Левая подножка.
Левая фара.
Техническое состояние автомобиля проверить не представляется возможным.
Условия торгов
Данное имущество не предлагается государственным юридическим лицам для передачи на их баланс в соответствии с пунктом 4 Правил, утвержденных приказом МФ РК от 30 марта 2015 года № 227.
Заявку на участие в торгах могут подавать только правоохранительные и специальные государственные органы, а также госорганы, осуществляющие обеспечение деятельности президента Республики Казахстан, политических государственных служащих и депутатов парламента Республики Казахстан.
Оценочная стоимость
Оценочная стоимость автомобиля составляет 26 269 000 тенге.
Начало торгов
Начало торгов назначено на 9 июля.