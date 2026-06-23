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Еще один конфискованный у Перизат Кайрат Mercedes выставили на торги в Астане

На портале электронных торгов выставлен четвертый автомобиль, ранее принадлежавший Перизат Кайрат. Это Mercedes-Benz EQE 500 4 matic, передает NUR.KZ.

Новый лот на портале электронных торгов: Mercedes-Benz EQE 500 4 matic

На портале электронных торгов выставлен новый лот — автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 matic с госномером 111 KPK 01, выпущенный в 2023 году.

История и контекст

В декабре 2024 года, когда была задержана Перизат Кайрат, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило об аресте ее элитной недвижимости, автомобилей и ювелирных изделий. На видео, опубликованном ведомством, были показаны автомобили с VIP-госномерами, изъятые у Перизат Кайрат. Среди них был и Mercedes-Benz EQE 500 4 matic с госномером 111 KPK 01.

Состояние автомобиля

Согласно информации на портале, у автомобиля имеются следующие повреждения по кузову:

  • Левая дверь.

  • Левое зеркало заднего вида.

  • Стекло левой водительской двери.

  • Левое крыло.

  • Бампер по левой стороне.

  • Левая подножка.

  • Левая фара.

Техническое состояние автомобиля проверить не представляется возможным.

Условия торгов

Данное имущество не предлагается государственным юридическим лицам для передачи на их баланс в соответствии с пунктом 4 Правил, утвержденных приказом МФ РК от 30 марта 2015 года № 227.

Заявку на участие в торгах могут подавать только правоохранительные и специальные государственные органы, а также госорганы, осуществляющие обеспечение деятельности президента Республики Казахстан, политических государственных служащих и депутатов парламента Республики Казахстан.

Оценочная стоимость

Оценочная стоимость автомобиля составляет 26 269 000 тенге.

Начало торгов

Начало торгов назначено на 9 июля.