Еще один конфискованный у Перизат Кайрат Mercedes выставили на торги в Астане

В декабре 2024 года, когда была задержана Перизат Кайрат, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило об аресте ее элитной недвижимости, автомобилей и ювелирных изделий. На видео, опубликованном ведомством, были показаны автомобили с VIP-госномерами, изъятые у Перизат Кайрат. Среди них был и Mercedes-Benz EQE 500 4 matic с госномером 111 KPK 01.