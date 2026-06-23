Супруги Закатей из Красноярска отметили 50 лет семейной жизни

В отделе ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска чествовали супругов Анатолия и Ольгу Закатей. Они женаты 50 лет.
Познакомились будущие супруги в 1975 году в автобусе: они работали на одном заводе, но именно во время поездки с коллегами на экскурсию в Шушенское обратили друг на друга внимание.
Вскоре они встретились вновь на свадьбе знакомых по общежитию. С того дня они не расставались. 11 июня 1976 года в Зале бракосочетания Красноярска союз Закатей Анатолия и Ольги был зарегистрирован.
Через год в семье родилась дочь Ксюша, а затем Виктория. Теперь в семейном строю внучки Даша, Арина, Юля, внук Ярослав и правнук Илья.