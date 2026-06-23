В Воронежской области объявили траур после удара ВСУ

«В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий», — написал он на платформе «Макс».