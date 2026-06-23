Красноярскому краю грозит более 300 тысяч га лесных пожаров

Для мониторинга и доставки групп используются самолёты и вертолёты. Так, сегодня в небо поднимут 31 воздушное судно. Для вызова искусственных осадков применяется самолёт-зондировщик Ан-26. Известно, что за последние сутки удалось потушить 9 пожаров на площади 16,5 тыс. га, большинство из которых возникли из-за сухих гроз. Ситуация оценивается как напряжённая, но контролируемая.