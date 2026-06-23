Красноярскому краю грозит более 300 тысяч га лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае может превысить 300 тыс. га уже к июлю, если сохранится жаркая погода и не будет осадков. Такой прогноз ТАСС озвучил старший научный сотрудник Института леса СО РАН Евгений Пономарев.
В настоящее время на севере региона с огнём борются более 1 900 пожарных. К ликвидации привлечены силы краевого Лесопожарного центра, федеральная Авиалесоохрана, а также подкрепления из Бурятии, Забайкалья, Свердловской, Тюменской, Иркутской областей, Якутии и Карелии. Помощь оказывают и арендаторы лесных угодий.
Для мониторинга и доставки групп используются самолёты и вертолёты. Так, сегодня в небо поднимут 31 воздушное судно. Для вызова искусственных осадков применяется самолёт-зондировщик Ан-26. Известно, что за последние сутки удалось потушить 9 пожаров на площади 16,5 тыс. га, большинство из которых возникли из-за сухих гроз. Ситуация оценивается как напряжённая, но контролируемая.
По данным на утро 23 июня, в Красноярском крае действуют 87 очагов возгорания, основная часть которых сосредоточена в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах.
Сложность тушения усугубляется высокой грозовой активностью, большим количеством сухостоя из-за вредителей и труднодоступной местностью. Группы доставляют к местам ЧП авиацией и водным транспортом. Специалисты вручную прокладывают минерализованные полосы и разбирают завалы, задействуя 43 единицы техники. На особо сложных участках для создания минполос применяются взрывчатые вещества.