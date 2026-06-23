Ремонт дороги в Спасском районе перенесли, трасса будет закрыта с 29 июня

Движение транспорта на этом отрезке будет закрыто с 29 июня в связи с ремонтом, сообщает пресс-служба Спасского района РТ.
Водителей просят заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом перекрытия дороги.
Объезд можно совершить по дорогам Алексеевское — Высокий Колок и Базарные Матаки — Болгар.
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