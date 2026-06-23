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Ремонт дороги в Спасском районе перенесли, трасса будет закрыта с 29 июня

Сроки дорожных работ в Спасском районе на региональной трассе Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай (участок с 19,1 по 23,9 км) перенесли на неделю.

Движение транспорта на этом отрезке будет закрыто с 29 июня в связи с ремонтом, сообщает пресс-служба Спасского района РТ.

Водителей просят заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом перекрытия дороги.

Объезд можно совершить по дорогам Алексеевское — Высокий Колок и Базарные Матаки — Болгар.

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