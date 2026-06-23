Инфекционист Матюхин назвал, какую угрозу скрывают стоячие водоёмы

Как рассказал специалист в разговоре с РИАМО, эта амёба представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, так как проникает в организм не через пищеварительную систему, а через носовую полость. Это может произойти при нырянии, погружении под воду или падении в водоём. По обонятельному нерву амёба попадает прямо в мозг, вызывая первичный амёбный менингоэнцефалит. Это заболевание встречается крайне редко, но имеет почти 100% летальность, поскольку симптомы проявляются стремительно, а лечение оказывается неэффективным в большинстве случаев.