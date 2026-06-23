Инфекционист Матюхин назвал, какую угрозу скрывают стоячие водоёмы

Главный специалист по инфекционным болезням сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин предупредил о серьёзной опасности, связанной с купанием в стоячих водоёмах. По его словам, вода в таких водоёмах может содержать амёбу Naegleria fowleri, которая обитает в илистой и тёплой среде.
Как рассказал специалист в разговоре с РИАМО, эта амёба представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, так как проникает в организм не через пищеварительную систему, а через носовую полость. Это может произойти при нырянии, погружении под воду или падении в водоём. По обонятельному нерву амёба попадает прямо в мозг, вызывая первичный амёбный менингоэнцефалит. Это заболевание встречается крайне редко, но имеет почти 100% летальность, поскольку симптомы проявляются стремительно, а лечение оказывается неэффективным в большинстве случаев.
Кроме того, в стоячих водоёмах могут обитать бактерии-лептоспиры, которые передаются через мочу грызунов, коров и свиней. Заражение лептоспирозом, также известным как водная лихорадка, происходит при контакте с загрязнённой водой. Болезнь начинается с лихорадки и болей в области икр, а затем у 20−50% пациентов развивается желтуха, острая почечная недостаточность и другие серьёзные осложнения. В тяжёлых случаях возможен летальный исход.
Андрей Матюхин также подчеркнул, что стоячие водоёмы часто прогреваются солнцем, что создаёт идеальные условия для размножения бактерий, грибков и простейших микроорганизмов. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности при купании в таких водоёмах, чтобы избежать заражения опасными инфекциями.
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