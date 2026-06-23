В Лепельском районе белорус погиб на реке, когда догонял свою лодку. Подробности рассказали в ОСВОД.
Трагедия произошла 23 июня на озере Темница. Очевидцы сообщили спасателям, что в водоеме утонул человек.
Сотрудники Лепельской спасательной станции начали поиски и обнаружили в 50 метрах от берега тело мужчины 1949 года рождения.
Предварительно установлено, что погибший поплыл за лодкой, которая отвязалась, не рассчитал свои силы и утонул.
Проводится проверка.
А здесь мы рассказали, что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток, а его друзья сообщили об этом МЧС только через два часа.
Тем временем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.