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Белорус погиб на реке, когда догонял свою лодку

На Витебщине белорус догонял свою лодку и утонул.

Источник: Комсомольская правда

В Лепельском районе белорус погиб на реке, когда догонял свою лодку. Подробности рассказали в ОСВОД.

Трагедия произошла 23 июня на озере Темница. Очевидцы сообщили спасателям, что в водоеме утонул человек.

Сотрудники Лепельской спасательной станции начали поиски и обнаружили в 50 метрах от берега тело мужчины 1949 года рождения.

Предварительно установлено, что погибший поплыл за лодкой, которая отвязалась, не рассчитал свои силы и утонул.

Проводится проверка.

А здесь мы рассказали, что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток, а его друзья сообщили об этом МЧС только через два часа.

Тем временем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

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