Смотрич: ЦАХАЛ не покинет Ливан, пока существует «Хезболла»

Смотрич уточнил свою позицию: речь идет не просто о разоружении группировки. По его словам, необходимо добиться ликвидации «Хезболлы» как организации, чтобы она перестала быть политической силой и частью любого ливанского правительства. Только после полной нейтрализации угрозы со стороны движения в адрес Израиля, отметил министр, можно будет обсуждать новые договоренности в сфере безопасности.