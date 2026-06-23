Смотрич: ЦАХАЛ не покинет Ливан, пока существует «Хезболла»

«Этого попросту не случится. Ухода Израиля из зоны безопасности в Ливане, включая замок Бофор, не будет, пока в этой стране существует “Хезболла”», — подчеркнул министр. Он добавил, что вывод войск невозможен, пока у власти находится нынешнее израильское правительство.
Смотрич уточнил свою позицию: речь идет не просто о разоружении группировки. По его словам, необходимо добиться ликвидации «Хезболлы» как организации, чтобы она перестала быть политической силой и частью любого ливанского правительства. Только после полной нейтрализации угрозы со стороны движения в адрес Израиля, отметил министр, можно будет обсуждать новые договоренности в сфере безопасности.
«Мы твердо стоим на этих позициях. Мы дали ясно понять это американцам», — заявил Смотрич.
Ранее иранская делегация на переговорах с США в Швейцарии выдвинула предупреждение. По ее словам, прекращение боев между Израилем и «Хезболлой» в Ливане, а также вывод израильских войск с ливанской земли являются обязательными условиями для продолжения попыток урегулировать конфликт между Вашингтоном и Тегераном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление 22 июня, подчеркнув, что Армия обороны Израиля сохраняет за собой право свободно действовать на юге Ливана. Он отметил, что страна продолжает ликвидировать потенциал «Хезболлы», в том числе разветвленную стратегическую подземную инфраструктуру, построенную движением.
Эти слова прозвучали на фоне заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса. 22 июня он сообщил о появлении инструмента, который будет применяться, чтобы не допустить эскалации между Израилем, «Хезболлой» и Ливаном.