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Смотрич: ЦАХАЛ не покинет Ливан, пока существует «Хезболла»

Израиль не намерен уводить свои силы с территории Ливана, пока движение «Хезболла» не будет полностью уничтожено. Об этом заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, сообщает The Times of Israel.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Этого попросту не случится. Ухода Израиля из зоны безопасности в Ливане, включая замок Бофор, не будет, пока в этой стране существует “Хезболла”», — подчеркнул министр. Он добавил, что вывод войск невозможен, пока у власти находится нынешнее израильское правительство.

Смотрич уточнил свою позицию: речь идет не просто о разоружении группировки. По его словам, необходимо добиться ликвидации «Хезболлы» как организации, чтобы она перестала быть политической силой и частью любого ливанского правительства. Только после полной нейтрализации угрозы со стороны движения в адрес Израиля, отметил министр, можно будет обсуждать новые договоренности в сфере безопасности.

«Мы твердо стоим на этих позициях. Мы дали ясно понять это американцам», — заявил Смотрич.

Он также сообщил, что Израиль продолжает уничтожать потенциал «Хезболлы», включая разветвленную стратегическую подземную инфраструктуру, построенную движением.

Ранее иранская делегация на переговорах с США в Швейцарии выдвинула предупреждение. По ее словам, прекращение боев между Израилем и «Хезболлой» в Ливане, а также вывод израильских войск с ливанской земли являются обязательными условиями для продолжения попыток урегулировать конфликт между Вашингтоном и Тегераном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление 22 июня, подчеркнув, что Армия обороны Израиля сохраняет за собой право свободно действовать на юге Ливана. Он отметил, что страна продолжает ликвидировать потенциал «Хезболлы», в том числе разветвленную стратегическую подземную инфраструктуру, построенную движением.

Эти слова прозвучали на фоне заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса. 22 июня он сообщил о появлении инструмента, который будет применяться, чтобы не допустить эскалации между Израилем, «Хезболлой» и Ливаном.

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