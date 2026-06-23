Продажи возрождённой Volga стартовали: собрали главное о новых автомобилях

Volga обещает автомобилистам широкий набор современных опций. В оснащение входят система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора на 360 градусов, премиальная акустика и передовые электронные ассистенты. Среди фишек также двухзонный климат-контроль, когда у каждого пассажира и водителя своя температура. В подголовнике предусмотрены динамики, а значит, навигатор, рабочий звонок слышит именно водитель, и эти звуки не беспокоят пассажиров, например, спящих в салоне детей.