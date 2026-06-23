Продажи возрождённой Volga стартовали: собрали главное о новых автомобилях

Нижний Новгород открыл новую главу российского автопрома. В официальных дилерских центрах начались продажи автомобилей под возрождённым брендом Volga. В линейку вошли три модели, адаптированные к российским дорогам и климату.
Самым доступным стал среднеразмерный кроссовер Volga К40 (аналог Geely Atlas) — от 2 749 000 рублей. Бизнес-седан Volga С50 (аналог Geely Preface) обойдётся минимум в 2 899 000 рублей. Флагманом линейки стал полноприводный кроссовер Volga К50 (аналог Geely Monjaro) — от 4 199 000 рублей. Все три модели доступны в трёх комплектациях и пяти вариантах окраски кузова.
Volga обещает автомобилистам широкий набор современных опций. В оснащение входят система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора на 360 градусов, премиальная акустика и передовые электронные ассистенты. Среди фишек также двухзонный климат-контроль, когда у каждого пассажира и водителя своя температура. В подголовнике предусмотрены динамики, а значит, навигатор, рабочий звонок слышит именно водитель, и эти звуки не беспокоят пассажиров, например, спящих в салоне детей.
Местом выпуска автомобилей стал завод ГАЗ — производственные мощности, где раньше собирались машины марок Skoda и Volkswagen. С конвейера уже сошли первые 1,5 тысячи машин, предприятие вышло на полную первую смену.
«Нам удалось сохранить ядро коллектива завода “Фольксваген”. И сегодня мы целенаправленно усиливаем его сотнями лучших экспертов и профессионалов отечественного автопрома», — отметила глава бренда Volga Татьяна Фадеева.
Сегодня у марки 25−30 дилерских центров по всей стране. До конца года их число должно вырасти до 130.
По словам директора по стратегии и бренду Volga Михаила Хлопяка, возрождение марки — это осмысленное движение к лучшей автомобильной индустрии, основанное на богатой истории и наследии имени.
«Volga сделает существенный вклад в развитие российского автопрома», — уверен он.
Одним из первых владельцев автомобиля возрождённого бренда ещё до официального старта продаж стал губернатор Глеб Никитин, который приобрёл кроссовер Volga К50. Пополнить автопарк новенькими «Волгами» намерены и в правительстве Нижегородской области. Предполагается, что модели К50 и С50 поступят на нужды ГБУ НО «Автобаза управления делами правительства».
Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, ранее новый флагманский кроссовер Volga K50 представили на ПМЭФ.