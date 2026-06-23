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В импортных фруктах и перце для Красноярского края нашли карантинных вредителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала лета в Красноярский край ввезли 8,4 тыс. тонн свежих овощей и фруктов из Узбекистана. Часть продукции оказалась заражена карантинными вредителями.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала лета в Красноярский край ввезли 8,4 тыс. тонн свежих овощей и фруктов из Узбекистана. Часть продукции оказалась заражена карантинными вредителями.

С 1 по 21 июня специалисты Россельхознадзора проверяли партии на складе временного хранения ООО «Агротерминал-Таможня». Лабораторные исследования проводил Красноярский филиал «ЦОК АПК».

В персиках, абрикосах и нектаринах выявили шесть случаев заражения восточной и персиковой плодожоркой. Еще один случай зафиксировали в партии свежего перца, где нашли западного цветочного трипса.

Чтобы не допустить вреда сельскому хозяйству, в отношении зараженной продукции потребовали принять меры. По выбору собственника 18,3 тонны овощей и фруктов обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека, сообщили в краевом Россельхознадзоре.