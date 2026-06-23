Эксперт объяснила, почему шринкфляция становится нормой

Согласно исследованию NTech, во втором квартале 2025 года средний вес упаковки товаров в России снизился примерно на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего уменьшились порции сливочного масла, шоколадных плиток, чая, кофе, кондитерских изделий и снеков, пишет Вслух.ру.