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Эксперт объяснила, почему шринкфляция становится нормой

Эксперт объяснила, как работает шринкфляция и почему уменьшение веса, объема или количества товара в упаковке становится новой нормой.

Прямой рост цен отпугивает покупателей, поэтому производители все чаще уменьшают фасовку, сохраняя стоимость, — эту стратегию называют шринкфляцией. По словам председателя Тюменского отделения Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Светланы Мельцер, такой подход создает видимость ценовой стабильности и позволяет не терять клиентов.

Согласно исследованию NTech, во втором квартале 2025 года средний вес упаковки товаров в России снизился примерно на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего уменьшились порции сливочного масла, шоколадных плиток, чая, кофе, кондитерских изделий и снеков, пишет Вслух.ру.

Законодательного регулирования этого вопроса пока нет: юридически производители ничего не нарушают, если реальный вес указан на упаковке.

Эксперт отмечает, что официальная инфляция замедляется. В апреле 2026 года она составила 5,58%, однако шринкфляция может продолжаться бесконечно. Производители не спешат возвращать старые фасовки — однажды уменьшенная упаковка становится нормой.

Фото на главной: magnific.com.

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