Артисты musicAeterna проводят открытые мастер-классы для молодых музыкантов в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 и 24 июня в Красноярской филармонии при поддержке компании «Норникель» проходят открытые мастер-классы для студентов Сибирского института искусств.
Мастер-классы проводят артисты оркестра musicAeterna, концертирующие музыканты с большим сольным и ансамблевым опытом: флейтистка Анна Комарова и трубач Жасулан Абдыкалыков.
Совместная образовательная программа оркестра и «Норникеля» musicAeterna Youth предоставляет студентам и выпускникам музыкальных вузов уникальную возможность открыть новые исполнительские сферы, получить практический опыт и погрузиться в темы, остающиеся в тени консерваторских программ.
В этот раз мастер-классы приурочены к концерту оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса — он состоится сегодня в филармонии также при поддержке «Норникеля» и Министерства культуры Красноярского края (12+).
Зрителям будут представлены Четвертая симфония Людвига ван Бетховена и Симфония № 41 «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта. Бетховен предстанет зрителям не как привычный драматичный бунтарь, а как тонкий лирик, мастер идиллических зарисовок.
Второе отделение вечера будет посвящено одному из величайших шедевров Моцарта — Симфонии № 41 «Юпитер». Это произведение, полное блеска, мощи и интеллектуальной глубины, станет достойным завершением музыкального путешествия.
Красноярский край за последние годы прочно вошел в гастрольную карту musicAeterna, и каждый концерт оркестра под управлением Теодора Курентзиса проходит с оглушительным успехом. Вместе с Теодором Курентзисом musicAeterna регулярно гастролирует по России и миру, выступая на самых престижных площадках.