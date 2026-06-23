В Самарской области откроют технологическую мастерскую «Дрон-гараж»

Технологическая мастерская «Дрон-гараж» начнет работать в «Жигулевской долине» в городе Тольятти Самарской области. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
В отличие от типовых учебных площадок мастерская встроена в реальную экосистему рынка БАС: задачи для участников формируются резидентами технопарка, индустриальными партнерами и действующими пользователями беспилотных решений. Ключевой фокус площадки — работа с данными, получаемыми с дронами. Такой подход позволяет готовить команды, способные решать реальные задачи в логике полного технологического цикла — на стыке БАС, ИИ, аналитики данных и инженерной кооперации.
«“Дрон-гараж” объединит школьную подготовку, проектную практику, запросы реального сектора и возможности резидентов технопарка. Таким образом будет создан сквозной трек “Кванториум” — Дрон-гараж — университет — высокотехнологичная компания». Формирование новых технологических цепочек с участием инновационных субъектов — ключевая компетенция модели технологического предпринимательства", — подчеркнул директор технопарка в сфере высоких технологий Александр Сергиенко.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.