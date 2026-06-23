«Росатом» открыл вторую опорную лабораторию на базе СПбПУ

Госкорпорация «Росатом» открыла на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вторую опорную лабораторию национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Новая площадка будет готовить высококлассных инженеров для работы с современными цифровыми технологиями проектирования атомных электростанций и станет частью системы опережающей подготовки кадров для технологий будущего, сообщили в «Росатоме».
Соглашение о создании консорциума участников опорной лаборатории подписали «Росатом», 3 отраслевые организации — «Атомэнергопроект», «Концерн Росэнергоатом» и «Прорыв», а также 3 ведущих университета страны — СПбПУ, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева.
Лаборатория специализируется на расчетном компьютерном моделировании процессов и систем АЭС — одном из приоритетных треков цифровой трансформации современной атомной энергетики. Ее ключевым элементом станет программно-технический комплекс «Виртуальный энергоблок АЭС» — набор программных средств и расчетных кодов, позволяющий моделировать работу оборудования и систем энергоблока, проводить мультифизические расчеты и анализировать различные режимы эксплуатации атомной станции.
Площадкой учебно-экспериментальной базы лаборатории станет Политех Петра Великого. До 2030 года обучение там пройдут более 1 тыс. студентов. Там будут реализовываться 8 программ высшего образования, курсы ДПО, подготовка преподавателей и международные образовательные проекты.
«Создание сети опорных лабораторий отвечает задаче, поставленной Президентом России, — обеспечить подготовку специалистов, способных работать с технологиями будущего, и усилить практическую составляющую инженерного образования. Именно такие площадки позволяют быстро переносить современные отраслевые разработки в университетскую среду и вовлекать студентов в решение реальных научно-технологических задач», — отметила директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина.
Новая площадка в Санкт-Петербурге стала второй в сети опорных лабораторий: первая была посвящена робототехническим решениям. До конца 2026 года Росатом планирует открыть еще три опорные лаборатории по ключевым направлениям нацпроекта.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.