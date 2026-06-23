В Нижнем Новгороде студенты-реставраторы вернут к жизни двери старинного училища

С 20 по 30 июня в Нижнем Новгороде проходит Выездная школа реставрации дерева. Проект организован Союзом реставраторов России при поддержке правительства Москвы на базе «Школы реставрации» АНО «АСИРИС» и при участии реставрационной компании СМУ-77. Проект собрал 12 студентов из Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода.