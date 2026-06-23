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В Нижнем Новгороде студенты-реставраторы вернут к жизни двери старинного училища

В Нижнем Новгороде проходит Выездная школа реставрации дерева.

С 20 по 30 июня в Нижнем Новгороде проходит Выездная школа реставрации дерева. Проект организован Союзом реставраторов России при поддержке правительства Москвы на базе «Школы реставрации» АНО «АСИРИС» и при участии реставрационной компании СМУ-77. Проект собрал 12 студентов из Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода.

Центральным объектом работы стали исторические двери актового зала главного корпуса Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Университет расположен в стенах бывшего Мариинского женского училища — здание признано объектом культурного наследия регионального значения и хранит атмосферу дореволюционного Нижнего Новгорода.

Наставниками школы выступят мастера «Школы реставрации» АНО «АСИРИС»: старший мастер-наставник, аттестованный реставратор памятников деревянного зодчества, реставратор произведений из дерева и резчик Евгений Панцев; мастер-наставник, реставратор памятников деревянного зодчества, резчик и оператор станков с ЧПУ Александр Аввакумов; мастер-наставник, резчик по дереву и бересте Алексей Гонзов.

За десять дней участники проведут полный цикл восстановительных работ. В программе — обследование и обмеры, расчистка от старых покрытий и загрязнений, удаление поврежденной древесины, укрепление конструкции, заделка трещин и сколов, шлифовка, антисептическая обработка, тонировка и финишное нанесение защитного лака.

Итогом школы станут не только отреставрированные двери актового зала, но и практические рекомендации по их дальнейшему сохранению. Финальным аккордом станет торжественное вручение дипломов всем участникам проекта.

Возрастное ограничение: 12+.