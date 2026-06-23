Кассация отклонила жалобу дончанина о возмещении ущерба государству

«Суд установил, что именно действиями ответчика как руководителя компании причинен ущерб государству, размер которого надлежащим образом подтвержден несколькими экспертными заключениями. Суд также отметил, что с учетом ликвидации компании до подачи иска о возмещении ущерба суды обоснованно пришли к выводу о том, что надлежащим ответчиком по делу является ее учредитель. При этом прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождает виновного от обязательств по возмещению нанесенного государству ущерба», — указано в определении суда.