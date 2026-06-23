Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти намерены расторгнуть соглашение о льготах Нижегородскому литейному заводу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание инициативу о расторжении инвестиционного соглашения с ООО «Нижегородский литейный завод», в соответствии с которым предприятие получило право на бюджетные преференции. Проект закона опубликован в базе регионального парламента.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание инициативу о расторжении инвестиционного соглашения с ООО «Нижегородский литейный завод», в соответствии с которым предприятие получило право на бюджетные преференции. Проект закона опубликован в базе регионального парламента.

Как писал «Ъ-Приволжье», льготу по налогу на имущество заводу предоставили в рамках создания новой линии блочного литья с инвестициями 4,3 млрд руб. в 2022 году. Однако литейный завод не отчитывался о реализации приоритетного инвестпроекта перед властями вопреки требованиям соглашения, а также не пользовался господдержкой.

В итоге комиссия по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных инвестиционных проектов в Нижегородской области, рекомендовала расторгнуть соглашение с предприятием. Депутаты рассмотрят инициативу в июле 2026 года.