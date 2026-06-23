Власти намерены расторгнуть соглашение о льготах Нижегородскому литейному заводу

Как писал «Ъ-Приволжье», льготу по налогу на имущество заводу предоставили в рамках создания новой линии блочного литья с инвестициями 4,3 млрд руб. в 2022 году. Однако литейный завод не отчитывался о реализации приоритетного инвестпроекта перед властями вопреки требованиям соглашения, а также не пользовался господдержкой.