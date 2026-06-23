Нижний Новгород в 2026/27 годах получит более 20 млрд рублей на метро

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на строительство метро до Сенной заключили в 2021 году с ГК «Моспроект-3» за 35,38 млрд руб. На тот момент завершить строительство планировали к концу 2025 года. Позднее стоимость контракта увеличили на 35%, до 48 млрд руб., а срок строительства перенесли на 2027 год.