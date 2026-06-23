Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградском зоопарке родились козочки

Малышей можно найти на площадке «Прыг-скок».

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Калининграда — прибавление в семействе коз. Козликов, которым уже исполнилось по 2,5 месяца, на руках аккуратно перенесли на площадку «Прыг-скок», рассказали в пресс-службе зоопарка.

Новобранцев на игровой малышковой площадке четыре.

«На время адаптации молодежь будет жить отдельно: привыкнет к людям, новым звукам и новой обстановке», — рассказали специалисты.

Сейчас малявок можно увидеть в вольере рядом с ангорскими козами.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше