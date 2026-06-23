В Калининградском зоопарке родились козочки

В зоопарке Калининграда — прибавление в семействе коз. Козликов, которым уже исполнилось по 2,5 месяца, на руках аккуратно перенесли на площадку «Прыг-скок», рассказали в пресс-службе зоопарка.
Новобранцев на игровой малышковой площадке четыре.
«На время адаптации молодежь будет жить отдельно: привыкнет к людям, новым звукам и новой обстановке», — рассказали специалисты.
Сейчас малявок можно увидеть в вольере рядом с ангорскими козами.
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