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Отстают от графика четыре крымских поезда, следующие через Воронеж

Движение на крымском мосту уже восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 июня из-за временного перекрытия Крымского моста произошли сбои в графике движения поездов, следующих с полуострова и проходящие через Воронежскую область. Как сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс», инцидент затронул четыре состава.

В настоящий момент железнодорожное сообщение полностью возобновлено. Все составы следуют по маршруту.

Несмотря на нормализацию движения, пассажиры уже столкнулись с существенным изменением расписания. Наибольшее отставание зафиксировано у поездов, следующих из Керчи: состав № 008/007 в Санкт-Петербург и № 068/067 в Москву задерживаются на 4,5 часа. Поезд № 168/167 (Симферополь — Москва) опаздывает на 1,5 часа, а состав № 028/027 по тому же маршруту — на 2 часа.

В «Гранд Сервис Экспресс» предупредили, что указанные временные рамки задержек являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от дорожной ситуации.

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