Отстают от графика четыре крымских поезда, следующие через Воронеж

Несмотря на нормализацию движения, пассажиры уже столкнулись с существенным изменением расписания. Наибольшее отставание зафиксировано у поездов, следующих из Керчи: состав № 008/007 в Санкт-Петербург и № 068/067 в Москву задерживаются на 4,5 часа. Поезд № 168/167 (Симферополь — Москва) опаздывает на 1,5 часа, а состав № 028/027 по тому же маршруту — на 2 часа.