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В Хабаровском крае состоялся гастрофестиваль «Рыбафест»

Мероприятие посетили 800 человек, в том числе из Приморья и Китая.

Гастрофестиваль «Рыбафест» прошел 13 июня в Хабаровском крае в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.

В этом году мероприятие посетили 800 человек из Хабаровского края, Приморья и Китая. Мероприятие традиционно открылось рыболовным конкурсом. Среди 16 участников победу одержал школьник Ярослав Фомин — он поймал 46 рыб. Также состоялся конкурс ухи.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли соревнования на сапах, мастер-классы и выставка мастеров-художников. Также состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие музыкальные и танцевальные творческие коллективы из Бикина и Пожарского округа Приморского края. Для детей организовали развлекательную программу.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.