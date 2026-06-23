Первый ИИ-ассистент для диагностики здоровья появился в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области запустили первый медицинский ИИ‑ассистент — инновационное устройство для экспресс‑оценки состояния здоровья появилось в Нижегородском центре борьбы со СПИД на улце Минина. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
Любой житель города может бесплатно пройти быструю диагностику: всего за 15 секунд система проанализирует 17 ключевых показателей. В их числе: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина и гликированного гемоглобина, риск развития сахарного диабета II типа и другие параметры. В основе работы комплекса — передовые технологии: компьютерное зрение и метод дистанционной фотоплетизмографии.
Главный врач центра Соломон Апоян подчеркнул, что ИИ‑ассистент не подменяет врачебный приём и не формулирует диагнозы. Его задача — помочь пациентам лучше подготовиться к консультации, а медикам — оперативнее оценить клиническую картину. Устройство доступно для всех желающих без ограничений.
Один из первых пользователей поделился впечатлениями: результаты сканирования полностью совпали с данными его обследования в Центре здоровья. В том числе точно был определён биологический возраст — 28 лет, что на 10 лет меньше паспортного.
Ранее медицинский ИИ-помощник готовят к запуску в Нижегородской области.