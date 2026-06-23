Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый ИИ-ассистент для диагностики здоровья появился в Нижнем Новгороде

Любой житель города может бесплатно пройти быструю диагностику: всего за 15 секунд система проанализирует 17 ключевых показателей.

В Нижегородской области запустили первый медицинский ИИ‑ассистент — инновационное устройство для экспресс‑оценки состояния здоровья появилось в Нижегородском центре борьбы со СПИД на улце Минина. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».

Любой житель города может бесплатно пройти быструю диагностику: всего за 15 секунд система проанализирует 17 ключевых показателей. В их числе: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина и гликированного гемоглобина, риск развития сахарного диабета II типа и другие параметры. В основе работы комплекса — передовые технологии: компьютерное зрение и метод дистанционной фотоплетизмографии.

Главный врач центра Соломон Апоян подчеркнул, что ИИ‑ассистент не подменяет врачебный приём и не формулирует диагнозы. Его задача — помочь пациентам лучше подготовиться к консультации, а медикам — оперативнее оценить клиническую картину. Устройство доступно для всех желающих без ограничений.

Один из первых пользователей поделился впечатлениями: результаты сканирования полностью совпали с данными его обследования в Центре здоровья. В том числе точно был определён биологический возраст — 28 лет, что на 10 лет меньше паспортного.

Ранее медицинский ИИ-помощник готовят к запуску в Нижегородской области.