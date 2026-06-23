Калининградские онкоурологи сохранили почку пациенту с крупной опухолью

«Этот случай получил максимальную оценку — 12 из 12 баллов по уровню технической сложности операции (по специализированной нефрометрической шкале RENAL). На уровень сложности влияют в том числе размеры опухоли, её расположение относительно крупных сосудов и другие показатели. В большинстве подобных случаев стандартной тактикой становится полное удаление органа. Однако специалисты онкологического центра приняли решение бороться за сохранение почки», — отметила пресс-служба.