Калининградские онкоурологи сохранили почку пациенту с крупной опухолью

В Онкологическом центре Калининградской области пациенту с крупной опухолью почки выполнили органосохраняющую операцию. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, врачам удалось удалить новообразование и сохранить более половины органа.
53-летний мужчина поступил в медучреждение с опухолью размером около 10 на 6 сантиметров. Проведение операции осложняли хронический гепатит, избыточная масса тела и перенесенный ранее паранефрит — воспаление окружающей почку жировой клетчатки.
«Этот случай получил максимальную оценку — 12 из 12 баллов по уровню технической сложности операции (по специализированной нефрометрической шкале RENAL). На уровень сложности влияют в том числе размеры опухоли, её расположение относительно крупных сосудов и другие показатели. В большинстве подобных случаев стандартной тактикой становится полное удаление органа. Однако специалисты онкологического центра приняли решение бороться за сохранение почки», — отметила пресс-служба.
Операция продолжалась около четырех часов. Медикам необходимо было удалить новообразование, сохранив сосуды, обеспечивающие кровоснабжение почки, а также мочевыводящую систему. В результате врачам удалось сохранить более половины органа. Сейчас специалисты проводят исследование удаленного материала, после чего будет определена дальнейшая тактика лечения пациента.
«Чем больше здоровой почечной ткани удаётся сохранить, тем лучше прогноз для пациента и качество его дальнейшей жизни. Особенно это важно для людей с сопутствующими заболеваниями, когда каждый сохранённый кубический сантиметр функционирующей почки имеет большое значение», — прокомментировал врач-онкоуролог Денис Анкудинов.