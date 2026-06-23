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В Армянске отключили воду из-за остановки насосов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Жители Армянска на севере Крыма в течение дня во вторник остаются без водоснабжения из-за остановки насосов после отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«23 июня из-за отключения электроэнергии в городе Армянск были обесточены объекты водоснабжения. Ориентировочное время возобновления водоснабжения в городе и районе — 16 часов», — проинформировали в компании.

Подача стабильного напряжения в сети в данный период затруднительна из-за того, что насосное оборудование станции второго подъема напрямую зависит от энергоснабжения, подчеркивают на предприятии.

В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях во вторник утром произошло отключение потребителей в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии также обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды.

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