В Армянске отключили воду из-за остановки насосов

«23 июня из-за отключения электроэнергии в городе Армянск были обесточены объекты водоснабжения. Ориентировочное время возобновления водоснабжения в городе и районе — 16 часов», — проинформировали в компании.
Подача стабильного напряжения в сети в данный период затруднительна из-за того, что насосное оборудование станции второго подъема напрямую зависит от энергоснабжения, подчеркивают на предприятии.
В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях во вторник утром произошло отключение потребителей в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии также обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды.