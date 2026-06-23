Что произошло на реке под Пинском, где утонул 15-летний подросток, которого друзья искали в реке с местными жителями

В Пинском районе утонул 15-летний подросток, рассказали в Следственном комитете.
Трагедия произошла вблизи деревни Красово 22 июня. Вечером на реку Припять купаться приехала компания из четырех подростков. В какой-то момент 15-летний школьник ушел под воду и не смог выплыть из-за сильного течения.
Друзья мальчика попросили о помощи хозяина ближайшего дома. И сельчан попытался сам найти подростка в реке, но нашли и извлекли его из воды только позже прибывшие спасатели МЧС. Школьника передали врачам скорой помощи, те проводили реанимационные мероприятия, но спасти не смогли. Медики констатировали смерть подростка.
— Специалисты психологической службы МЧС также оказывали помощь родственникам погибшего, — прокомментировали в МЧС.
В СК добавили, что работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка. Также в ведомстве обратили внимание на то, что место, где плавали подростки, не оборудовано для купания.
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