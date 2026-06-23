В Калининграде онкологи спасли почку с опухолью 10 см

В Калининградской области специалисты Онкологического центра провели сложную органосохраняющую операцию на почке 53-летнему пациенту. Мужчина поступил с опухолью размером около 10 на 6 см. Для сравнения: средний размер почки взрослого человека — 12 на 6 см. Ситуацию осложняли хронический гепатит, избыточный вес и перенесённый паранефрит (воспаление жировой клетчатки вокруг почки).
Случай оценили в 12 баллов из 12 по шкале RENAL, которая учитывает размер опухоли, расположение и другие факторы. Обычно в таких случаях почку удаляют полностью, но врачи решили бороться за её сохранение.
«Современная онкоурология ориентирована на максимально бережное отношение к органу. Чем больше здоровой ткани удаётся сохранить, тем лучше прогноз и качество жизни, особенно при сопутствующих заболеваниях», — пояснил онкоуролог Денис Анкудинов.
Операция длилась четыре часа. Избыточный вес пациента и последствия воспаления сильно затрудняли доступ к органу. Хирурги бережно сохранили сосуды и мочевыводящие пути. В итоге опухоль удалили, сохранив более половины почки.
Команду возглавляли Анкудинов и Михаил Филиппов, анестезиологическое сопровождение обеспечивали Виталий Александров и Елена Шафранская. «Развитие органосохраняющей хирургии — приоритет центра. Это позволяет пациентам получать высокотехнологичную помощь в регионе», — отметил и. о. главврача Степан Миракян.
Министр здравоохранения Сергей Дмитриев напомнил, что онкозаболевания часто протекают бессимптомно, поэтому регулярная диспансеризация — ключ к раннему выявлению.