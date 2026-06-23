Иран опроверг договоренности с МАГАТЭ по ядерным инспекциям

«У нас не было ни встречи с гендиректором МАГАТЭ, ни планов по инспекции поврежденных ядерных объектов Ирана сотрудниками агентства», — подчеркнул дипломат на еженедельной пресс-конференции.
Багаи напомнил, что Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, иранские власти продолжат выполнять свои ясные для стороннего наблюдателя обязательства в рамках этого соглашения.
Комментируя недавние переговоры между Ираном и США, которые прошли в Швейцарии, Багаи подчеркнул, что тема обороноспособности Ирана, включая его ракетный арсенал, на переговорах не обсуждалась. Багаи заявил, что вопрос ракет и защиты страны «не был и никогда не будет предметом переговоров».
За день до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что иранские власти дали согласие на допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. По словам Вэнса, этот шаг означает «первый шаг к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране».