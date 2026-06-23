Иран опроверг договоренности с МАГАТЭ по ядерным инспекциям

Комментируя недавние переговоры между Ираном и США, которые прошли в Швейцарии, Багаи подчеркнул, что тема обороноспособности Ирана, включая его ракетный арсенал, на переговорах не обсуждалась. Багаи заявил, что вопрос ракет и защиты страны «не был и никогда не будет предметом переговоров».