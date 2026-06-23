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МВД: в Беларуси замглавы крупнейшего холдинга и пять директоров предприятий задержаны за махинацию с удобрениями

МВД задержало шесть руководителей крупных предприятий из-за аферы с удобрениями.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси задержаны шесть руководителей крупных предприятий за махинации с удобрениями в сфере агропромышленного комплекса. Подробности громкого дела рассказали в МВД.

Правоохранители установили, что в Гродненской области была скрыта аварийная утечка 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси. В этом оказались замешаны 49-летний замглавы одного из крупнейших холдингов области и 43-летний директор подведомственной организации. Фигуранты договорились с руководителями четырех хозяйств Лидского района, чтобы пропавшие удобрения в документах поставили на учет и списали затем как внесенные на поля.

В результате этой махинации предприятиям был причинен ущерб на 270 тысяч рублей.

— Прокуратурой возбуждено семь уголовных дел, — прокомментировали в МВД.

Следствие не окончено, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и иных причастных лиц.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ситуацией с удобрениями после своего предупреждения главе Минсельхозпрода: «На всю катушку ответите!».

Еще «Беларусь 1» раскрыл жалобу Лукашенко об афере в Гомеле, где потерпевшие 236 человек и три банка.

И мы писали, что белорусы могут получить штрафы до 450 рублей за два растения на участке.

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