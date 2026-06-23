МВД: в Беларуси замглавы крупнейшего холдинга и пять директоров предприятий задержаны за махинацию с удобрениями

Правоохранители установили, что в Гродненской области была скрыта аварийная утечка 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси. В этом оказались замешаны 49-летний замглавы одного из крупнейших холдингов области и 43-летний директор подведомственной организации. Фигуранты договорились с руководителями четырех хозяйств Лидского района, чтобы пропавшие удобрения в документах поставили на учет и списали затем как внесенные на поля.