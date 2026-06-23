Кому и как присвоят звание «Заслуженный изобретатель»

Конкурс «Шапағат» по отбору социально и экономически значимых, конкурентоспособных, экологически безопасных изобретений, а также присвоения звания «Заслуженный изобретатель» для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений проводится не менее одного раза в два года в четыре этапа:
первый этап: анонсирование мероприятия, освещение в СМИ;второй этап: прием заявок;третий этап: заседание конкурсной комиссии;четвертый этап: торжественное награждение и освещение мероприятия в СМИ, публикация протокола по решению конкурсной комиссии на интернет-ресурсе рабочего органа конкурса.
Заявки на участие в конкурсе и ходатайства подаются в рабочий орган конкурса на адрес электронной почты, указанный в объявлении о проведении конкурса.
Заседания комиссии проводятся в течение месяца с даты утверждения ее состава в очном формате.
Комиссия:
рассматривает материалы участников, подавших заявки на участие в конкурсе;проводит оценку участников конкурса и отбор претендентов;присваивает звание, определяет победителей и дипломантов по номинациям конкурса.
Виды и размеры денежных призов победителям конкурса определяются рабочим органом конкурса за счет собственных средств или спонсорской поддержки при ее наличии.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
изобретение года;женщина-изобретатель;молодой изобретатель;лучшая инновационная компания;самый активный изобретатель;юное дарование.
Заявка на участие в конкурсе по присвоению звания «Заслуженный изобретатель» подается в виде ходатайства.
Ходатайство подается:
государственным органом и (или) юридическим лицом;научной организацией;общественным объединением;предприятием, учреждением или организацией, внедрившим в производство изобретение.
В ходатайстве указывают:
значимость изобретения для отрасли;общее количество полученных патентов, авторских свидетельств;наличие отзывов предприятий, учреждений и организаций о внедрении изобретения;сведения о практическом использовании результатов изобретательской деятельности за последние три года до момента подачи заявки на участие в конкурсе;награды и поощрения за изобретательскую деятельность;другие направления деятельности, отражающие заслуги и достижения кандидата.
Комиссия присваивает звание «Заслуженный изобретатель» по следующим критериям:
общее количество полученных и действующих патентов на изобретения, а также удостоверений автора;результаты внедрения и применения наиболее важных и широко используемых запатентованных изобретений в различных отраслях экономики;общая экономическая значимость от внедрения и применения, их социальная значимость (отзывы предприятий, учреждений, организаций, лиц, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность, акты о внедрении изобретений);наличие комплексной охраны объектов интеллектуальной собственности;продолжительность осуществления деятельности в области изобретательства;количество регистраций передачи и (или) предоставления права на использование изобретений.
Победителей в номинациях «Изобретение года», «Женщина-изобретатель» определяют по критериям:
социальная значимость;внедрение в производство и (или) коммерциализация технологий;экономическая значимость от использования изобретения;конкурентоспособность.
Победителя в номинации «Молодой изобретатель» определяют по критериям:
социальная значимость;высокий технический уровень разработки по сравнению с аналогами;экологичность проекта;экономическая значимость от использования разработки.
Победителя в номинации «Лучшая инновационная компания» выбирают по критериям:
конкурентоспособность выпускаемой продукции;наличие портфеля зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, кроме патентов;социально-экономическая значимость от внедренных в производство изобретений и иных объектов интеллектуальной собственности;технологическая зрелость для экспорта.
Победителя в номинации «Самый активный изобретатель» определяют по критериям:
наибольшее количество выданных патентов;социальная значимость;внедрение в производство и (или) коммерциализация технологий;экономическая значимость от использования разработки.
Победителя в номинации «Юное дарование» выбирают по критериям:
социальная значимость;экологичность проекта;высокий технический уровень разработки по сравнению с аналогами.
Решение о присвоении звания «Заслуженный изобретатель» принимается комиссией на основании результатов индивидуального оценивания участников. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
Вручение нагрудного знака «Заслуженный изобретатель», статуэток, дипломов и денежных призов победителям конкурса проводится в ходе торжественной церемонии награждения, о дате и времени которой сообщается в СМИ.
Приказ вводится в действие с 3 июля.