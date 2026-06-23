Кому и как присвоят звание «Заслуженный изобретатель»

общее количество полученных и действующих патентов на изобретения, а также удостоверений автора;результаты внедрения и применения наиболее важных и широко используемых запатентованных изобретений в различных отраслях экономики;общая экономическая значимость от внедрения и применения, их социальная значимость (отзывы предприятий, учреждений, организаций, лиц, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность, акты о внедрении изобретений);наличие комплексной охраны объектов интеллектуальной собственности;продолжительность осуществления деятельности в области изобретательства;количество регистраций передачи и (или) предоставления права на использование изобретений.