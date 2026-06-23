Траур объявили в Воронежской области из-за вчерашнего удара ВСУ по облцентру

Днем 22 июня, в День памяти и скорби, Александр Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Изначально сообщалось о трех раненых, вечером губернатор опубликовал уточненные данные и заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».