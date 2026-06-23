Воронежцы оформили 360 тысяч объектов по правилам дачной амнистии

«Дачная амнистия» была введена осенью 2006 года, когда вступил в силу федеральный закон № 93-ФЗ. В последующие годы ее действие неоднократно продлевали, последний раз это произошло в 2024-м. В соответствии с последними изменениями упрощенный порядок регистрации действует в России до 1 марта 2031 года. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Дачная амнистия распространяется, в частности, на земельные участки, объекты недвижимости, построенные на таких земельных участках (для строительства которых не требуется получения разрешения на строительство — гаражи, бани, сараи и т.д.), а также на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — жилые дома. Такой дом должен иметь не более трех этажей, а его высота не должна превышать 20 м.