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В калининградском онкоцентре провели сложную операцию по удалению крупной опухоли в почке

Вмешательство выполнили на органе 53-летнего мужчины.

В калининградском онкоцентре провели сложную операцию по удалению крупной опухоли в почке. Вмешательство выполнили на органе 53-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

Специалисты выполнили органосохраняющую резекцию почки с крупным злокачественным новообразованием. Размер опухоли составлял десять на шесть сантиметров. Врачи отметили, что средний размер почки взрослого человека — 12 на шесть сантиметров.

Ситуацию существенно осложняли сопутствующие заболевания: хронический гепатит, избыточная масса тела, а также ранее перенесённый паранефрит. Этот случай получил максимальную оценку — 12 из 12 баллов по уровню технической сложности операции. На уровень сложности влияют в том числе размеры опухоли, её расположение относительно крупных сосудов и другие показатели, — отметили в правительстве.

В большинстве подобных случаев специалисты полностью удаляют орган. Однако врачи калининградского онкоцентра решили бороться за сохранение почки. Операция длилась четыре часа и проходила в крайне сложных условиях. Избыточная масса тела значительно затрудняла доступ к органу.

Врачам удалось удалить опухоль и сохранить более половины почки. Специалисты изучат взятый во время операции материал для определения дальнейшего плана лечения.

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