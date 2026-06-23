В калининградском онкоцентре провели сложную операцию по удалению крупной опухоли в почке

Ситуацию существенно осложняли сопутствующие заболевания: хронический гепатит, избыточная масса тела, а также ранее перенесённый паранефрит. Этот случай получил максимальную оценку — 12 из 12 баллов по уровню технической сложности операции. На уровень сложности влияют в том числе размеры опухоли, её расположение относительно крупных сосудов и другие показатели, — отметили в правительстве.